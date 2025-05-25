Пловец Костин выиграл этап Mare Nostrum во Франции на дистанции 50 метров баттерфляем

Mare Nostrum — это серия соревнований по плаванию, которая традиционно проводится с 1994 года каждый сезон в конце мая — начале июня в городах, расположенных на берегу Средиземного моря. Заплывы проходят в Монако, Барселоне и Кане-ан-Руссийоне.