Чикунова рассказала, что хейт в ее адрес в соцсетях сократился до 1%

«Благодаря выступлению на Олимпиаде я помню, как тяжело бывает в борьбе. Часто на соревнованиях внутри страны я плыву не рука в руку с соперницами, и такой опыт напоминает, как будет нелегко, что надо очень-очень сильно бороться, — сказала Чикунова. — В Токио я еще и психологически стала сильнее. Уже прошло четыре года, и таких комментариев в свой адрес я, на удивление, не видела — хуже ни разу не было. Но даже если я сейчас нечто подобное увижу, то это не так на меня повлияет, как на 16-летнюю Женю».