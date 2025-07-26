В Сингапуре стартует главный вид чемпионата мира — плавание. Чего ждать от россиян?

На чемпионате мира в Сингапуре завершились соревнования пловцов на открытой воде, ватерполистов (без нашего участия) и синхронистов. В расписании остались финалы у прыгунов в воду (в том числе в хайдавинге) и, пожалуй, в главном и самом медалеемком виде водного ЧМ — плавании. Программа по сравнению с прошлым турниром не изменилась, и пловцы в бассейне разыграют 42 комплекта наград. Какие из них доступны нам?
Неповторимый Будапешт
Соревнования в Сингапуре — это второй крупный турнир за последние годы, в котором принимает участие наша команда. В декабре 2024-го россияне триумфально выступили на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште. Тогда нейтральные атлеты B (так обозначается наша сборная на турнирах) заняли второе общекомандное место, завоевав 6 золотых и 4 серебряные награды.
Перед ЧМ в Сингапуре многие предупреждали, что подобной феерии сейчас ждать не стоит. Главная причина в том, что до короткой воды в Будапеште не добрались многие лидеры мирового плавания. Прошлый сезон был олимпийским, поэтому топы и предпочли отдых.
Главным героем того чемпионата стал Мирон Лифинцев, собравший коллекцию из пяти золотых медалей: двух личных и трех командных. Повторить этот результат сейчас он точно не сможет. Во-первых, у него будет более серьезная конкуренция. Во-вторых, в программе сингапурского ЧМ нет комбинированной смешанной эстафеты 4×50 м, где мы были первыми в Будапеште. Во-вторых, Лифинцев смог пройти отбор только на одной личной дистанции — 100 метров на спине.
Этот отбор проходил на чемпионате России в Казани, куда Мирон приехал не в лучших кондициях. Как объяснял главный тренер сборной Андрей Шишин, после Будапешта-2024 у спортсмена был срыв обоих плеч и он практически не плавал. В Казани Мирон остался без золотых, тем не менее показал второй результат сезона в мире на стометровке, уступив Клименту Колесникову.
Еще одним спортсменом, которому покорилось личное золото Будапешта в декабре, стал Илья Бородин на дистанции 400 метров комплексом. Однако в Сингапуре ему предстоит бороться с главным боссом сегодняшнего мужского плавания — французом Леоном Маршаном. Четырехкратный олимпийский чемпион в этот раз решил сосредоточиться именно на комплексе, а 200 метров баттерфляем и брассом, в которых брал золото Парижа, он пропускает.
Отсутствие Маршана в брассе можно считать хорошей новостью для Кирилла Пригоды. В этом виде плавания в Будапеште он взял три серебра. Сейчас он тоже выступит на всех трех дистанциях брассом.
Где можем прибавить?
Главным усилением российской сборной по сравнению с ЧМ в Будапеште стал Климент Колесников. На короткой воде в декабре он не выступал, категорически отказываясь от нейтрального статуса. Однако успехи наших в столице Венгрии заставили его передумать и помочь команде в Сингапуре.
«Не было такого, чтобы я скакал из стороны в сторону. У меня есть объективная оценка всего происходящего, которую я высказывал неоднократно, о том, почему и куда я не поехал и почему сейчас выступаю. С другой стороны, по-человечески надоела тема с нейтральным статусом. Надоела с самого начала, и я ее считаю неправильной. Но мы отталкиваемся от того, что есть», — объяснял Колесников в интервью «СЭ».
На чемпионате мира Колесников будет капитаном нашей мужской команды, а плавание на спине — одним из тех видов, где мы можем рассчитывать на золотые медали. На данный момент Климент имеет лучший результат сезона на дистанции 50 метров и второй на стометровке, уступая только Петеру Кетце из ЮАР. Если не получится у Колесникова, то хорошие секунды подвластны и Мирону Лифинцеву на стометровке, и Павлу Самусенко на дистанции вдвое короче.
У женщин все внимание на брасс. Рекордсменка мира Евгения Чикунова в Будапеште взяла серебро на 200 метрах брассом, но к чемпионату мира она подошла на фоне болезни и далеко не в самом оптимальном состоянии. Сейчас она лидер сезона на любимой двухсотметровке и в Сингапуре способна выступить лучше, чем в Венгрии. С другой стороны, не в лучшую сторону может сказаться отсутствие подобных стартов. Для 20-летней Чикуновой это будет первый чемпионат мира в карьере.
«Медального плана нет, но мы можем видеть наш потенциал на основе мирового рейтинга, поскольку все команды уже отстартовались, — заявил ТАСС главный тренер сборной Андрей Шишин. — Соответственно, если тренерский штаб, врачи, весь наш коллектив правильно сработали, адаптировали спортсменов, то мы должны выступить не хуже, чем отражено в заявочных результатах. Если в мировом рейтинге спортсмен пятый, то в прямом бою он не должен опуститься ниже, а нам хочется даже выше».
По подсчетам тренерского штаба, россияне способны выйти в финал в 15 дисциплинах, не считая эстафет. «Если говорить о медалях, то у нас в составе два действующих рекордсмена мира — Евгения Чикунова и Климент Колесников, которые к ним чуть ближе других ребят», — сказал Шишин.
Когда смотреть?
Розыгрыш медалей будет проходить во время вечерней сессии, что довольно удобно для просмотра в России. По московскому времени финалы начинаются с 14 часов.
Одним из самых интересных для нас дней выглядит заключительный — воскресенье, 3 августа. До финальных разборок на 50-метровках в своих любимых стилях должны добраться Евгения Чикунова и Климент Колесников. Ждем подвигов от Ильи Бородина на 400 метров комплексов — в дисциплине, где он является действующим чемпионом мира на короткой воде. Также не забываем о мужской комбинированной эстафете 4×100 м. В декабре прошлого года на короткой воде в Будапеште наши парни взяли золото в этом виде программы.
В скобках в расписании мы указали фамилии наших пловцов, которые представлены в индивидуальных дисциплинах. Конечно же, гарантии, что мы увидим их всех в финальных заплывах, нет.
Расписание плавательных финалов на ЧМ-2025
27 июля, воскресенье
- 14.02 Мужчины, 400 м, вольный стиль
- 14.32 Женщины, 400 м, вольный стиль (Софья Дьякова)
- 15.16 Женщины, эстафета, 4×100 м, вольный стиль
- 15.27 Мужчины, эстафета, 4×100 м, вольный стиль.
28 июля, понедельник
- 14.02 Мужчины, 100 м, брасс (Кирилл Пригода, Данил Семьянинов)
- 14.10 Женщины, 100 м, баттерфляй (Дарья Клепикова)
- 14.45 Мужчины, 50 м, баттерфляй (Егор Юрченко, Олег Костин)
- 15.19 Женщины, 200 м, комплекс.
29 июля, вторник
- 14.02 Мужчины, 200 м, вольный стиль
- 14.11 Женщины, 1500 м, вольный стиль (Ксения Мишарина)
- 14.48 Женщины, 100 м, спина (Алина Гайфутдинова)
- 14.56 Мужчины, 100 м, спина (Климент Колесников, Мирон Лифинцев)
- 15.38 Женщины, 100 м, брасс (Евгения Чикунова).
30 июля, среда
- 14.02 Мужчины, 800 м, вольный стиль
- 14.17 Женщины, 200 м, вольный стиль
- 14.50 Мужчины, 200 м, баттерфляй
- 14.59 Мужчины, 50 м, брасс (Иван Кожакин, Кирилл Пригода)
- 15.41 Смешанная эстафета, 4×100 м, комплекс.
31 июля, четверг
- 14.02 Женщины, 200 м, баттерфляй
- 14.21 Мужчины, 200 м, комплекс (Илья Бородин)
- 14.30 Мужчины, 100 м, вольный стиль (Егор Корнев, Андрей Минаков)
- 14.56 Женщины, 50 м, спина (Алина Гайфутдинова)
- 15.38 Женщины, эстафета 4×200 м, вольный стиль.
1 августа, пятница
- 14.02 Женщины, 100 м, вольный стиль (Дарья Клепикова, Дарья Трофимова)
- 14.42 Мужчины, 200 м, брасс (Кирилл Пригода, Александр Жигалов)
- 14.56 Мужчины, 200 м, спина (Дмитрий Савенко)
- 15.05 Женщины, 200 м, брасс (Евгения Чикунова)
- 15.34 Мужчины, эстафета 4×200 м, вольный стиль.
2 августа, суббота
- 14.02 Женщины, 50 м, баттерфляй (Мария Осетрова, Арина Суркова)
- 14.09 Мужчины, 50 м, вольный стиль (Климент Колесников, Егор Корнев)
- 14.17 Женщины, 200 м, спина (Милана Степанова, Дарья Зарубенкова)
- 14.40 Мужчины, 100 м, баттерфляй (Михаил Антипов, Андрей Минаков)
- 15.17 Женщины, 800 м, вольный стиль (Софья Дьякова, Ксения Мишарина)
- 15.37 Смешанная эстафета, 4×100 м, вольный стиль.
3 августа, воскресенье
- 14.02 Мужчины, 50 м, спина (Климент Колесников, Павел Самусенко)
- 14.09 Женщины, 50 м, брасс (Евгения Чикунова)
- 14.17 Женщины, 50 м, вольный стиль (Арина Суркова, Александра Кузнецова)
- 14.49 Мужчины, 1500 м, вольный стиль
- 14.56 Мужчины, 400 м, комплекс (Илья Бородин, Максим Ступин)
- 15.12 Женщины, 400 м, комплекс
- 15.28 Мужчины, эстафета 4×100 м, комплекс
- 15.43 Женщины, эстафета 4×100 м, комплекс.
Время начала финалов — московское.
Автор: Михаил Кузнецов