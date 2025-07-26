В Сингапуре стартует главный вид чемпионата мира — плавание. Чего ждать от россиян?

«Не было такого, чтобы я скакал из стороны в сторону. У меня есть объективная оценка всего происходящего, которую я высказывал неоднократно, о том, почему и куда я не поехал и почему сейчас выступаю. С другой стороны, по-человечески надоела тема с нейтральным статусом. Надоела с самого начала, и я ее считаю неправильной. Но мы отталкиваемся от того, что есть», — объяснял Колесников в интервью «СЭ».