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Россиянки заняли шестое место в эстафете 4×100 м вольным стилем на ЧМ

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре сборная России по плаванию заняла шестое место в эстафете 4×100 метров вольным стилем.

Источник: Reuters

В финале команда, в состав которой вошли Дарья Трофимова, Александра Кузнецова, Алина Гайфутдинова и Дарья Клепикова, показала результат 3 минуты 34,69 секунды.

Золотую медаль завоевали австралийские пловчихи с временем 3:30,60, серебро досталось американкам, которые отстали на 0,44 секунды, а бронза у сборной Нидерландов (+3,29).

Российская команда установила новый национальный рекорд в этой дисциплине, превзойдя предыдущее достижение, которое составляло 3:37,68 и держалось с Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.