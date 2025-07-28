Россиянки заняли шестое место в эстафете 4×100 м вольным стилем на ЧМ

В финале команда, в состав которой вошли Дарья Трофимова, Александра Кузнецова, Алина Гайфутдинова и Дарья Клепикова, показала результат 3 минуты 34,69 секунды.
Золотую медаль завоевали австралийские пловчихи с временем 3:30,60, серебро досталось американкам, которые отстали на 0,44 секунды, а бронза у сборной Нидерландов (+3,29).
Российская команда установила новый национальный рекорд в этой дисциплине, превзойдя предыдущее достижение, которое составляло 3:37,68 и держалось с Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.