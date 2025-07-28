Тренер объяснил дисквалификацию пловца Пригоды на чемпионате мира

«Он мегаответственный, понимает, что он стержень нашего коллектива, — сказал Шишин. — Когда он увидел, что два спортсмена чуть расслабились и не попали в финал на “полтиннике” и “дельфине” [Олег Костин и Егор Юрченко в воскресенье — прим. ТАСС], то сказал, что ему надо переламывать ситуацию. Он вышел и выдал все, что есть — 58,53 секунды. Конечно, к вечеру он не восстановился ни эмоционально, ни физически».