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Тренер объяснил дисквалификацию пловца Пригоды на чемпионате мира

Россиянин показал в финале на дистанции 100 м брассом четвертый результат, однако затем его аннулировали.

Источник: РИА "Новости"

СИНГАПУР, 28 июля. /ТАСС/. Российский пловец Кирилл Пригода был дисквалифицирован на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре за нарушение при прохождении поворота. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Андрей Шишин.

Пригода в воскресенье на предварительном этапе обновил рекорд страны на дистанции 100 м брассом, однако в полуфинале и финале проплыл заметно хуже. В борьбе за медали он показал четвертый результат, который вскоре был аннулирован.

«Он мегаответственный, понимает, что он стержень нашего коллектива, — сказал Шишин. — Когда он увидел, что два спортсмена чуть расслабились и не попали в финал на “полтиннике” и “дельфине” [Олег Костин и Егор Юрченко в воскресенье — прим. ТАСС], то сказал, что ему надо переламывать ситуацию. Он вышел и выдал все, что есть — 58,53 секунды. Конечно, к вечеру он не восстановился ни эмоционально, ни физически».

«Сегодня он немного отошел, время повеселее. Но было нарушение правил — удар дельфином при касании», — добавил он.

Шишин отметил, что Пригода попросил «паузу в день», чтобы быть готовым плыть следующие дистанции, в том числе эстафеты.

Чемпионат мира продлится до 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.