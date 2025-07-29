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Змушко заняла седьмое место в финале ЧМ на стометровке брассом

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алина Змушко не сумела завоевать медаль в первом для себя виде программы на проходящем в Сингапуре чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Наша спортсменка боролась за призы на стометровке брассом. В понедельник Змушко показала пятое время по итогам полуфинальной стадии, в финале 29 июля белоруска плыла по второй дорожке. После первой половины дистанции Алина была шестой, но на втором полтиннике отступила на одну позицию и в итоге финишировала седьмой с результатом 1 мин 06,38 сек. Чемпионкой мира в этом виде стала Анна Элендт из Германии (1:05,19).

Алина Змушко является финалисткой Олимпийских игр в Париже и многократным призером этапов Кубка мира по плаванию. Далее в Сингапуре белоруска выступит на дистанциях 200 метров брассом (31 июля) и 50 метров брассом (2 августа).