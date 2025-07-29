Змушко заняла седьмое место в финале ЧМ на стометровке брассом

Наша спортсменка боролась за призы на стометровке брассом. В понедельник Змушко показала пятое время по итогам полуфинальной стадии, в финале 29 июля белоруска плыла по второй дорожке. После первой половины дистанции Алина была шестой, но на втором полтиннике отступила на одну позицию и в итоге финишировала седьмой с результатом 1 мин 06,38 сек. Чемпионкой мира в этом виде стала Анна Элендт из Германии (1:05,19).