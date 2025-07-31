Пловчиха из Воронежа Дарья Клепикова победила на Чемпионате мира

Стометровку Клепикова преодолела за 55,97 секунды и сохранила лидирующий отрыв сборной России. По итогам всей эстафеты россияне выиграли золотую медаль, обновив рекорд чемпионатов мира — 3 минуты 37,97 секунды. Для 20-летней Дарьи этот успех стал дебютным на мировых форумах в 50-метровом бассейне.