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Пловчиха из Воронежа Дарья Клепикова победила на Чемпионате мира

В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта, в котором участвуют более 2500 спортсменов со всей планеты.

Накануне были разыграны медали в смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров. Воронежская пловчиха Дарья Клепикова в составе национальной команды приняла участие в финальном заплыве, блестяще преодолев третий этап.

Стометровку Клепикова преодолела за 55,97 секунды и сохранила лидирующий отрыв сборной России. По итогам всей эстафеты россияне выиграли золотую медаль, обновив рекорд чемпионатов мира — 3 минуты 37,97 секунды. Для 20-летней Дарьи этот успех стал дебютным на мировых форумах в 50-метровом бассейне.

Губернатор Александр Гусев поздравил с триумфом воронежскую спортсменку, отметив, что впечатлен выдающимся спортивным результатом землячки.

— Вы в очередной раз доказали, что российские спортсмены по-прежнему сильны и способны на лидерство, несмотря на внешнеполитические препоны, — подчеркнул глава региона.