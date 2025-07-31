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Пловчиха Чикунова вышла в финал чемпионата мира на дистанции 200 м брассом

Россиянка показала в полуфинале лучший результат.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

СИНГАПУР, 31 июля. /ТАСС/. Российская пловчиха Евгения Чикунова вышла в финал чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 200 м брассом. Соревнования проходят в Сингапуре.

Чикунова преодолела дистанцию за 2 минуты 20,65 секунды. Россиянка с лучшим результатом вышла в финал, который состоится 1 августа.

Чикуновой 20 лет, она является мировой рекордсменкой на дистанции 200 м брассом. На счету спортсменки две серебряные медали чемпионатов мира на короткой воде на дистанции 200 м брассом.

Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.