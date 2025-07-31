Пловец Пригода вышел в финал чемпионата мира на дистанции 200 м брассом

СИНГАПУР, 31 июля. /ТАСС/. Российский пловец Кирилл Пригода с седьмым результатом вышел в финал чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 200 м брассом. Соревнования проходят в Сингапуре.
Пригода преодолел дистанцию за 2 минуты 08,91 секунды. Также в финал, который состоится 1 августа, отобрался россиянин Александр Жигалов, показавший шестое время (2.08,55).
Пригоде 29 лет, на турнире в Сингапуре в составе российской команды он стал чемпионом мира в смешанной комбинированной эстафете 4×100, также спортсмен завоевал серебро на дистанции 50 м брассом. Кроме того, пловец является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, он восемь раз побеждал на мировых первенствах на короткой воде. Жигалову 24 года, на его счету два золота и одна бронза на чемпионатах мира на короткой воде.
Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.