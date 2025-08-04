Путин поздравил Колесникова с победой на ЧМ по водным видам спорта

Колесникову 25 лет, ранее в Сингапуре он стал шестым на дистанции 100 м на спине. Россиянин является двукратным олимпийским призером, трехкратным призером чемпионата мира 2019 года, шестикратным победителем чемпионатов мира на короткой воде. Ему принадлежит рекорд мира на дистанции 50 м на спине.