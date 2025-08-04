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Путин поздравил Колесникова с победой на ЧМ по водным видам спорта

Глава государства отметил, что спортсмен блестяще выступил в заключительный день чемпионата.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Климента Колесникова с победой на чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре в соревнованиях по плаванию на дистанции 50 метров на спине, отметив его триумф.

«Уважаемый Климент Андреевич! Поздравляю вас с триумфом. Вы блестяще выступили в заключительный день чемпионата мира по водным видам спорта, продемонстрировали яркие лидерские качества и высочайший класс мастерства, своей победой приумножили золотой счет нашей сборной, подарили болельщикам незабываемые минуты радости и торжества», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент РФ пожелал пловцу новых достижений и всего наилучшего.

Колесникову 25 лет, ранее в Сингапуре он стал шестым на дистанции 100 м на спине. Россиянин является двукратным олимпийским призером, трехкратным призером чемпионата мира 2019 года, шестикратным победителем чемпионатов мира на короткой воде. Ему принадлежит рекорд мира на дистанции 50 м на спине.