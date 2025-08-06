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Колесников считает, что о «похоронах» американского плавания говорить рано

Российский пловец отметил, что в сборной США идет смена поколений.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Результаты американских пловцов стали хуже, однако они могут все наверстать. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира пловец Климент Колесников.

Ранее 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс и шестикратный олимпийский чемпион Райан Лохте опубликовали в соцсетях пост, сравнив с похоронами результаты сборной США по плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

«Да, результаты у них действительно просели. Те, кто побеждал раньше, уже заканчивают, у них идет смена поколений, — сказал Колесников. — Я бы не был так категоричен, мне кажется, что говорить о “похоронах” рано. Уверен, к Олимпиаде они наверстают упущенное и будут бороться за самые высокие места».

На прошедшем в Сингапуре чемпионате мира американские пловцы завоевали девять золотых, 11 серебряных и девять бронзовых медалей.

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