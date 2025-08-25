Россиянин пропал без вести во время заплыва через Босфор. Из почти трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу

Пловец, выступавший под номером 2554, стартовал одним из первых, однако через 500−600 метров после старта его потеряли из вида. По данным Shot, россиянин мог выбиться из сил около первого моста или у него случилась судорога. По другой версии, его могло унести течением на другой берег.