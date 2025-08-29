Итальянскую чемпионку по плаванию задержали в аэропорту и обвинили в краже

«Во время моего возвращения из Азии я была косвенно замешана в неприятном инциденте, который был урегулирован администрацией аэропорта Сингапура. К счастью, вопрос был решен в течение нескольких часов без каких-либо последствий, отчасти благодаря моей максимальной прозрачности в отношениях с администрацией аэропорта. Я никогда не намеревалась совершать неподобающие действия и высоко ценю спортивные ценности, справедливость и честность», — написала Пилато в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).