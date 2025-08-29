Итальянскую чемпионку по плаванию задержали в аэропорту и обвинили в краже

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Итальянская чемпионка мира по плаванию Бенедетта Пилато вместе с партнершей по национальной команде Кьярой Тарантино были задержаны полицией в аэропорту Сингапура по подозрению в краже, сообщает Gazzetta dello Sport.
По данным источника, девушки возвращались в Италию после отдыха на Бали, последовавшим за выступлением на чемпионате мира по плаванию в Сингапуре.
Перед посадкой на рейс спортсменок на основании данных с камер видеонаблюдения остановила полиция. Их задержали на несколько часов, лишили паспортов, допросили, затем спортсменкам предъявили обвинение в краже. По информации издания, краденые вещи в сумку Пилато могла подложить Тарантино.
Отмечается, что пловчих отпустили после личного вмешательства министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.
«Во время моего возвращения из Азии я была косвенно замешана в неприятном инциденте, который был урегулирован администрацией аэропорта Сингапура. К счастью, вопрос был решен в течение нескольких часов без каких-либо последствий, отчасти благодаря моей максимальной прозрачности в отношениях с администрацией аэропорта. Я никогда не намеревалась совершать неподобающие действия и высоко ценю спортивные ценности, справедливость и честность», — написала Пилато в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).