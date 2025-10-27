World Aquatics призвала допустить россиян до чемпионата Европы в Польше

«Мы благодарны World Aquatics за оперативную поддержку и соответствующее обращение в европейские структуры, — сказал глава национальной федерации. — За последний год наши атлеты уже получили возможность выступать в нейтральном статусе на чемпионатах мира в Венгрии и Сингапуре, а также на первенствах Европы».