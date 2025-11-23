Ричмонд
Чикунова, Клепикова, Суркова, Сурушкина, Вековищев одержали победы на Кубке сильнейших по плаванию на короткой воде, другие результаты

Российские пловцы завоевали 16 медалей в заключительный день Кубка сильнейших по плаванию в коротком бассейне в Минске.

23 ноября завершился четвертый соревновательный день.

Плавание на короткой воде.

Кубок сильнейших.

Минск, Беларусь.

Женщины.

50 м, вольный стиль.

1. Арина Суркова (Россия) — 24,19.

2. Алина Гайфутдинова (Россия) — 24,31.

3. Джессика Томпсон (ЮАР) — 24,75.

1. Дарья Клепикова (Россия) — 56,45.

2. Анастасия Кулешова (Беларусь) — 56,60.

3. Серафима Фокина (Россия) — 58,45.

100 м, брасс.

1. Евгения Чикунова (Россия) — 1.04,87.

2. Валерия Шилко (Беларусь) — 1.07,90.

3. Анастасия Шиленкова (Россия) — 1.09,35.

200 м, вольный стиль.

1. Дарья Сурушкина (Россия) — 1.56,21.

2. Анастасия Колпакова (Россия) — 1.56,87.

3. Владислава Шаенко (Беларусь) — 1.59,35.

Эстафета, 4×100 м, комплекс.

1. Россия (Милана Степанова, Евгения Чикунова, Арина Суркова, Дарья Клепикова) — 3.50,55.

2. Минск (Маргарита Калистратова, Алиса Белая, Анастасия Кулешова, Марина Василевич) — 4.06,27.

3. Брест (Анастасия Шкурдай, Карина Швед, Виктория Шут, Полина Велесюк) — 4.12,96.

Мужчины.

50 м, баттерфляй.

1. Григорий Пекарский (Беларусь) — 22,39.

2. Олег Костин (Россия) — 22,52.

3. Роман Шевляков (Россия) — 22,64.

200 м, вольный стиль.

1. Роман Акимов (Россия) — 1.43,18.

2. Михаил Довгалюк (Россия) — 1.43,24.

3. Балабек Галымжан (Казахстан) — 1.45,68.

800 м, вольный стиль.

1. Григорий Вековищев (Россия) — 7.43,89.

2. Андрей Филипец (Россия) — 7.45,66.

3. Мэтью Колдуэлл (ЮАР) — 7.54,97.

Эстафета, 4×100 м, комплекс.

1. Россия (Павел Самусенко, Кирилл Пригода, Александр Щеголев, Владислав Гринев) — 3.22,81.

2. Минск (Станислав Марковский, Илья Шиманович, Григорий Пекарский, Алексей Рылько) — 3.30,26.

3. Гомель (Данила Цугаев, Антон Кнышев, Артем Марченко, Дмитрий Кухаренко) — 3.38,00.