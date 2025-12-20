Российская пловчиха рассказала, что во Франции ее путают с Соболенко

«Меня даже сравнивают с ней, говорят, что мы похожи. Бывает, иду по Франции, и мне говорят: это Арина идет? Вы не Соболенко?» — сказала Егорова.
Она добавила, что следит за теннисом и хоккеем, а ее любимая спортсменка — именно Соболенко, которой она отдала бы звание спортсменки года. Егорову привлекает сильный характер и игра белорусской теннисистки.
На счету 27-летней Егоровой две серебряные и три бронзовые медали на чемпионатах Европы.
Егорова тренируется во Франции под руководством Филиппа Лукаса.
