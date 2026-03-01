Заслуженный тренер России по плаванию Нуцубидзе погиб при пожаре в Подмосковье

Специалист был личным наставником рекордсмена России Владислава Гринева, который выступал на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Турнир состоялся в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Гринев является трехкратным бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, а годом ранее завоевал серебряную медаль. Также в его активе три титула чемпиона Европы 2019 года в 25-метровом бассейне.