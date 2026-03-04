Многократная чемпионка России пожаловалась на зарплату: «Считаю это унижением»

«Вы знаете, я очень люблю плавание. И я плаваю не за деньги. Возможно, если бы я плавала за деньги, я давно бы закончила плавать. Я в спорте не ради контрактов. Я в нем потому, что это — моя жизнь.



Я много раз доказала свой уровень, я в сборной с 2013 года. Многократная чемпионка России. Рекордсменка России. Многократный призер чемпионатов Европы. И я до сих пор в строю.



Да, сейчас я уже возрастная спортсменка. Да, у меня был переломный момент. Но я не сдалась. Я продолжаю тренироваться каждый день.



Сегодня я в полном шоке. Моя зарплата на сегодняшний день — 17 000 рублей (150 евро). 17 000 рублей — это зарплата спортсменки, которая не раз доказывала свои результаты.



Я считаю это унижением. Обесцениванием. Неуважением к труду. Я полностью тренируюсь за свои деньги. Я не прошу ни копейки у сборной, потому что знаю, что это 100% отказ. Сейчас я на сборах в Армении за счет моего региона (ХМАО). И я бесконечно благодарна региону за поддержку.



Я даже не в составе сборной, чтобы поехать на сбор. И создается ощущение, что взрослый спорт просто не поддерживают. Будто бы хотят, чтобы я закончила карьеру.



Во всем мире поддерживают взрослых спортсменов. Это показатель стабильности. Это лицо команды. Для любой сборной наличие в составе взрослого, опытного спортсмена это престиж. Это уважение к истории результатов. Это пример для молодых. Но, видимо, у нас политика совсем другая. Иногда создается ощущение, что взрослый спорт просто не нужен.



Несмотря ни на что, я продолжаю тренироваться. Моя мотивация внутри меня. Да, сейчас у меня нет поддержки. Но я верю, что всегда находятся люди, которым откликается моя история. Люди, которые ценят труд, характер и преданность спорту. И которые готовы протянуть руку помощи. Я продолжаю идти вперед. И я не сдаюсь. Всех люблю», — написала Егорова.