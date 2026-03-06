В Краснодаре мальчика не допустили до заплыва из-за иностранного логотипа

Позднее в пресс-службе краевой администрации уточнили, что мальчик был отстранен из-за размера логотипа, так как на каждом плавательном костюме участника разрешено иметь два логотипа, каждый размером максимум 30 квадратных сантиметров, что прописано в утвержденных Минспортом правилах. При этом такой пункт отсутствовал в регламенте соревнований в Краснодаре.