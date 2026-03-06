Ричмонд
В Краснодаре мальчика не допустили до заплыва из-за иностранного логотипа

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Мальчика не допустили до соревнований на первенстве Краснодарского края по плаванию среди юношей и девушек 12−13 лет из-за иностранного логотипа на плавках, заявил его отец Ростислав.

Спортсмен был отстранен незадолго до старта заплыва. Инцидент произошел 6 марта.

«Шапочку ему сказали вывернуть наизнанку, чтобы бренда не было видно, а с плавками так не получится. Сказали: “Arena — это бренд, который из страны ушел, не положено”. Дисквалифицировали за надпись на английском языке», — приводит слова отца портал 93.ru.

Позднее в пресс-службе краевой администрации уточнили, что мальчик был отстранен из-за размера логотипа, так как на каждом плавательном костюме участника разрешено иметь два логотипа, каждый размером максимум 30 квадратных сантиметров, что прописано в утвержденных Минспортом правилах. При этом такой пункт отсутствовал в регламенте соревнований в Краснодаре.