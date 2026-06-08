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Корнев установил новый рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем

КАЗАНЬ, 8 июн — РИА Новости. Егор Корнев установил новый рекорд России на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате страны по плаванию, который проходит в Казани.

Источник: РИА Новости Спорт

Результат Корнева в полуфинале составил 21,12 секунды. Он превзошел достижение Владимира Морозова (21,27), установленное в 2019 году.

Чемпионат России завершится 11 июня.