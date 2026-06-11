Пловец Егор Корнев установил пятый рекорд России

Ранее Корнев также проплыл 50-метровку баттерфляем в полуфинале за 22,59 секунды, улучшив национальный рекорд Олега Костина 2023 года (22,62). В финальном заплыве он стал вторым (22,94), уступив Олегу Костину (22,79).