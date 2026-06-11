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Пловец Егор Корнев установил пятый рекорд России

В финале чемпионата России в Казани Корнев победил на дистанции 100 м вольным стилем, показав время 46,96 секунды.

Источник: РИА "Новости"

Российский пловец Егор Корнев стал новым рекордсменом России на дистанции 100 м вольным стилем — 46,96 секунды, обновив свой рекорд, установленный днем ранее.

В финальном заплыве проходящего в Казани чемпионата России Корнев побил свой же рекорд, установленный в полуфинале 10 июня, — 46,99 секунды.

Второе место занял Иван Гирев (47,63), третье — Андрей Минаков (48,01).

Ранее Корнев также проплыл 50-метровку баттерфляем в полуфинале за 22,59 секунды, улучшив национальный рекорд Олега Костина 2023 года (22,62). В финальном заплыве он стал вторым (22,94), уступив Олегу Костину (22,79).

8 июня Корнев в Казани побил семилетний рекорд Владимира Морозова на дистанции 50 м вольным стилем, а на следующий день улучшил собственное достижение (21,06).

Корнев — чемпион мира в комбинированной эстафете 4×100 м на длинной (2025) и короткой (2024) воде.