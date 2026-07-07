Российские пловцы обновили собственный мировой рекорд

Россияне выступают на юниорском чемпионате Европы в нейтральном статусе. 13 апреля Международная федерация водных видов спорта допустила россиян до международных соревнований с флагом и гимном, но Европейская федерация водных видов спорта отложила полное возвращение национальной символики российским атлетам до сентября 2026 года.