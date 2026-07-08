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Российские пловцы с рекордом мира выиграли эстафету на юниорском ЧЕ

Россияне выиграли смешанную эстафету 4×100 м, побив державшийся с 2023 года рекорд.

Источник: ТАСС

Российские пловцы Егор Прошин, Михаил Щербаков, Ксения Сорокина и Кира Манохина победили на юниорском чемпионате Европы в Мюнхене в смешанной эстафете 4×100 м вольным стилем.

Россияне преодолели дистанцию за 3 минуты 23,96 секунды, установив новый юниорский рекорд мира. Предыдущее достижение (3.24,29) было установлено австралийцами в 2023 году, отмечает «Матч ТВ».

7 июля россияне дважды за день обновили юниорский мировой рекорд в мужской эстафете 4×100 м вольным стилем.

На соревнованиях в Мюнхене россияне выступают в нейтральном статусе — под национальным флагом спортсмены смогут соревноваться в Европе не ранее сентября.