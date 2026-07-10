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Россиянин завоевал золото юниорского чемпионата Европы по плаванию

Россиянин Баранов завоевал золото в 100-метровке баттерфляем на юниорском ЧЕ.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россиянин Егор Баранов завоевал золотую медаль в четвертый соревновательный день юниорского чемпионата Европы по плаванию, который проходит в Мюнхене.

Спортсмен одержал победу в 100-метровке баттерфляем.

Серебряную медаль в комплексном плавании на дистанции 400 м завоевал Денис Пятайкин. Бронзовую медаль в плавании 200 метров брассом получила Виктория Карюк. В финале смешанной эстафеты 4 по 100 м комплексным плаванием третье место заняла российская команда, которую представили Михаил Щербаков, Алексей Грабко, Серафима Фокина и Кира Манохина.

Соревнования завершатся 12 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. В начале мая European Aquatics объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.