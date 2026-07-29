«В Париж никто из наших пловцов туристом не едет»

— Да, я считаю, что здесь нельзя спокойно себя ощущать до тех пор, пока не отменены все санкции. И в том числе не прекратилось влияние тех правительств, которые допускают невыдачу виз иностранным спортсменам. К сожалению, это практикуется, что мы видели на примере россиян в других видах спорта. И формально этим некоторые страны спекулируют, когда на их территориях проходят соревнования, в которых собираются участвовать наши спортсмены.