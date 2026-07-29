«В Париж никто из наших пловцов туристом не едет»

С 31 июля по 16 августа в Париже пройдет чемпионат Европы по водным видам спорта, а с 10 августа в его рамках стартует турнир по плаванию. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе, хотя еще в апреле Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла все ограничения и разрешила им участвовать в своих соревнованиях под национальным флагом и с гимном. Аналогичная ситуация сложилась и на недавно завершившемся юношеском чемпионате Европы в Мюнхене: россияне выиграли медальный зачет, однако на церемониях награждения наш гимн не звучал.
В интервью «Известиям» четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников объяснил, почему затягивается реализация решения о возвращении флага и гимна, рассказал, когда их могут вернуть на международные соревнования, подвел итоги юношеского чемпионата Европы и поделился ожиданиями от взрослого первенства.
— Как оцените выступление россиян на июльском юношеском чемпионате Европы в Мюнхене?
— Выступление очень яркое. После отсутствия международной практики ребята хорошо себя проявили. Всё-таки 36 медалей, из них 15 золотых, завоевать непросто. Особенно в условиях ограничений, которые по-прежнему есть. На юношеском первенстве Европы им всё же пришлось выступать в нейтральном статусе. Потому что организаторы не смогли преодолеть то давление, которое на них оказало свое же правительство. Поэтому выступление наших юношей в нейтральном статусе — вынужденный компромисс. Хотя World Aquatics этот статус уже в апреле отменила и допустила ребят под российскими флагом и с гимном.
— На стартующем в конце июля в Париже взрослом чемпионате Европы по водным видам спорта наши тоже будут выступать в нейтральном статусе. В связи с этим не опасаетесь искусственного затягивания реализации решения о возвращении флага и гимна?
— Всё хитросплетение международной политики в области спорта интересно тем, что Европейская федерация водных видов спорта, принимая решение World Aquatics о снятии всех ограничений с россиян, тем не менее отсрочила его исполнение до сентября. Поэтому до конца лета континентальные соревнования подчиняются тем регламентам, которые были ранее. И только с начала осени всё будет подчиняться апрельскому решению международной федерации.
— Таким образом, на каком крупном международном соревновании российские флаг и гимн будут присутствовать впервые с 2021 года?
— На чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который пройдет в конце нынешнего года в Пекине.
— Могут ли быть угрозы, что отдельные страны будут отказывать в визах российским спортсменам?
— Да, я считаю, что здесь нельзя спокойно себя ощущать до тех пор, пока не отменены все санкции. И в том числе не прекратилось влияние тех правительств, которые допускают невыдачу виз иностранным спортсменам. К сожалению, это практикуется, что мы видели на примере россиян в других видах спорта. И формально этим некоторые страны спекулируют, когда на их территориях проходят соревнования, в которых собираются участвовать наши спортсмены.
— С 2024 года, когда пловцов и других спортсменов из водных видов стали допускать в нейтральном статусе, проблема с визами случалась? Кажется, в ваших видах спорта не было громких скандалов, аналогичных невыдаче виз лидеру сборной по борьбе Абдулрашиду Садулаеву.
— Это не было повсеместно. Сама процедура получения нейтрального статуса была прописана в регламенте World Aquatics, где предполагалось дополнительное количество допинг-проб, причем даже на внутренних турнирах, невозможность проведения у себя дома международных соревнований, невозможность выступления спортсменов из силовых структур — в первой редакции регламента, выступающие за ЦСКА или «Динамо», не имели вообще никаких шансов получить нейтральный статус и попасть на международные соревнования. Эволюция этих ограничений привела к тому, что сейчас они, слава богу, сняты. Но я считаю, что политическое влияние на ситуацию не ослабло.
— Из общения с коллегами из иностранных федераций и World Aquatics у вас какое сложилось ощущение об их настроениях? В самой спортивной среде есть сопротивление возвращению России?
— В спортивном сообществе, на мой взгляд, до сих пор существует взаимопонимание и взаимоуважение. Есть уважение друг к другу в тесном круге. Но как только вмешиваются силы извне, картина искажается. А на уровне общения с тренерами, спортсменами, руководителями федераций взаимоотношения очень порядочные, устойчивые и доброжелательные.
— То есть, когда в 2022 году наших спортсменов отстраняли, в водных видах это не было личной инициативой федераций, и всё делалось под давлением политических структур?
— Нет, ни в коем случае. Я считаю, что в плавательном сообществе остались базовые принципы, основанные на взаимоуважении.
— Чего ждете от предстоящего чемпионата Европы в Париже?
— Хотелось бы увидеть наших на пьедестале. Уверен, так и будет. Но количество побед, медалей и рекордов я вам сказать не могу.
— Молодой Мирон Лифинцев, ставший одним из главных открытий последних полутора лет, не поедет на ближайший чемпионат Европы. Как отреагировали на это?
— Я бы не стал комментировать, что привело к этому решению. Могу сказать, что Мирон, конечно, заслуживает определенного доверия. Но критерии отбора разрабатывались главным тренером сборной, и вопросы по составу нужно задавать ему. Он видел выступление Лифинцева. С одной стороны, были предложены достаточно жесткие нормативы для отбора на чемпионат Европы. Часть спортсменов их выполнила, часть — не совсем. Всегда есть близкий к нормативу результат, который может трактоваться и «за», и «против». Мнение тренера здесь сыграло ключевую роль.
— А нормативы жесткие? Кажется, что ситуация, когда спортсмен может на внутренних соревнованиях выполнить норматив на одной дистанции, но участвовать на международных в нескольких, не такая жесткая.
— Я бы пока не хотел это обсуждать по одной причине: нам надо понять, чего мы хотим. Мы хотим больше команду, чтобы у большего числа пловцов была практика крупных соревнований, в том числе собрав в нее тех, кто может не встать на пьедестал? Или мы хотим компактную команду из лидеров, которые как десантники — высадились, отработали и уехали с медалями? Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы. Тут уже решать главному тренеру. А насколько выбор правильный, покажет результат. В любом случае, все наши пловцы понимают, что надо биться за медали. И туристом в Париж никто не поедет.
Алексей Фомин