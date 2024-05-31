Белорусские синхронистки выиграли серебро и бронзу в соревнованиях дуэтов на турнире в Москве

В пятницу в Олимпийском центре синхронного плавания состоялись соревнования в произвольной программе среди дуэтов. Представительницы Беларуси Ольга Демидович и Ирина Шинкевич заняли в этом виде третье место (213,1091 балла), уступив спортсменкам из Татарстана и Москвы. Ранее наши девушки также замкнули тройку в технической программе с суммой 235,8200 очка. Итоговый результат Демидович и Шинкевич составил 448,9291 балла, что принесло им серебро в общем зачете. Еще один белорусский дуэт в составе Анастасии Бернат и Валерии Шиманской в обеих программах финишировал четвертым, но по сумме очков (428,1967) наши спортсменки завоевали бронзу.



Накануне на турнире «Московский калейдоскоп» Ольга Демидович поднялась на третью ступень пьедестала по итогам суммы технической и произвольной программ в дисциплине «соло». Кроме того, Демидович, Шинкевич, Бернат и Шиманская, а также их подруги по команде Екатерина Ефимович, Варвара Кульба, Ксения Власова и Елизавета Малышева завоевали серебро в групповых соревнованиях в технической программе.



Международный турнир, собравший более 300 синхронисток из Беларуси и России, завершится 1 июня состязаниями групп в произвольной программе.