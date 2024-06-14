Российские синхронистки завоевали золотые медали Игр БРИКС в технической программе
Второе место заняла команда КНДР, третье — сборная Белоруссии.
Второе место заняла команда КНДР, третье — сборная Белоруссии.
КАЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Сборная Россия заняла первое место в соревнованиях по синхронному плаванию в технической программе на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани.
В составе российской команды выступали Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Екатерина Коссова, Варвара Креопалова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова.
Победительницы показали результат 341,7363 балла. Второе место заняли представительницы КНДР с результатом 273,2816 балла, третье место заняли представительницы Белоруссии (260,5641).
Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.