20:57 (мск), источник: ТАСС

Российские синхронистки завоевали золотые медали Игр БРИКС в технической программе

Второе место заняла команда КНДР, третье — сборная Белоруссии.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Сборная Россия заняла первое место в соревнованиях по синхронному плаванию в технической программе на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани.

В составе российской команды выступали Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Екатерина Коссова, Варвара Креопалова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова.

Победительницы показали результат 341,7363 балла. Второе место заняли представительницы КНДР с результатом 273,2816 балла, третье место заняли представительницы Белоруссии (260,5641).

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.

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