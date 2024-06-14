Белорусские атлеты выиграли 24 медали во второй день Игр БРИКС

В пятницу 14 июня представители Беларуси завоевали 7 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых наград.

Чемпионами Игр БРИКС стали синхронистка Василина Хондошко (соло, произвольная программа), гимнаст Егор Шарамков (вольные упражнения), гребцы Никита Корнеев и Елена Фурман (одиночки легкого веса), самбистки Даниэла Ждан (до 64 кг) и Карина Шут (до 80 кг), штангистка Дарья Наумова (до 81 кг).

Вторые места в своих дисциплинах заняли каратист Дэвид Нгуен (до 75 кг), штангисты Юлиан Курлович (до 89 кг) и Диана Мойсеевич (до 71 кг), самбистки Анжела Жилинская (до 72 кг) и Валерия Хрущева (свыше 80 кг), а также синхронистки Маргарита Кирилюк и Валерия Волосач (дуэт, произвольная программа).

Бронзовые медали выиграли самбисты Даниил Патачиц (до 88 кг) и Дмитрий Хохлов (свыше 98 кг), гребцы Виктория Васильева (одиночка), Вероника Анацко и Полина Золотарева (двойка распашная), Сергей Володько и Дмитрий Фурман (двойка распашная), гимнасты Ярослав Крутов (вольные упражнения) и Елена Титовец (брусья), штангистка Полина Погуляева (до 71 кг), каратистка Виктория Руденченко (ката), мужская сборная Беларуси по настольному теннису (командный турнир), а также группа синхронисток в технической программе.