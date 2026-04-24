Известная синхронистка объявила о переходе в бобслей

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Трехкратная чемпионка мира в синхронном плавании Майя Гурбанбердиева объявила о начале спортивной карьеры в бобслее.
В июле 2025 года Гурбанбердиева вместе с партнером Александром Мальцевым завоевала золото в технической программе среди смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
«Я еще не навыступалась. По-прежнему остаюсь голодной до соревнований, до побед, хотя понимаю, что после перехода в новый вид спорта до этих самых побед еще нужно дойти, но я к этому морально готова. Я поставила на кон все, впрочем, как и всегда. Я всегда в спорте так делала. Это, наверное, не очень хорошо, но я вообще ни о чем не жалею. Всем своим этапам спортивной жизни и спортивной карьеры я очень благодарна», — рассказала Гурбанбердиева в интервью Forbes.
Соревнования микст-дуэтов в синхронном плавании не входят в официальную программу Олимпийских игр.
«Конечно, я очень мечтала стать первой олимпийской чемпионкой в смешанных дуэтах. Это была моя “идея фикс”, и за ней я шла. Понимала, что этого уже не случится в Лос-Анджелесе, и как-то с этой мыслью смирилась, свыклась. Так что это не стало определяющим фактором в моем решении. Я вообще не хотела заканчивать карьеру в синхронном плавании, но не всегда все зависит от нас, от качества нашей работы, от наших результатов», — добавила спортсменка.
Гурбанбердиевой 27 лет, она также является трехкратной чемпионкой Европы.