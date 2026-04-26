Пичужкины победили в произвольной программе на ЧР по синхронному плаванию

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Елизавета и Александра Пичужкины стали победительницами в произвольной программе соревнований дуэтов на чемпионате России по синхронному плаванию в Екатеринбурге.
Они получили за свое выступление 316,6067 балла. Второе место заняли Яна Ковальчук и Анастасия Никитенко (314,5893 балла). Третьими стали Анастасия Зайцева и Татьяна Иванова (309,2204).
В соревнованиях смешанных дуэтов лучший результат показали Алиса Зуева и Артем Удалов (269,1033). Второе место заняли Полина Сазонова и Сергей Самсонов (250,6741), третьими стали Ксения Акчибаш и Максим Чернышев (250,4608).
Чемпионат России завершится 28 апреля.