Российские гимнастки завоевали серебро на третьем этапе Кубка мира

Черезова и Герасимова завоевали серебро в технической программе на этапе КМ.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Россиянки Кира Черезова и Валентина Герасимова завоевали серебряные медали в технической программе соревнований дуэтов на третьем этапе Кубка мира в Сиане (Китай).

Россиянки получили за свое выступление 296,9358 балла. Первое место заняли китаянки Линь Яньцзюнь и Сюй Хуэйянь (308,2983 балла), третье — японки Моэ Хига и Томока Сато (286,2075).

Другой российский дуэт Кристина Чеханова/Анастасия Сидорина стал седьмым, набрав 258,8609 балла.

Этап в Сиане завершится 3 мая, российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта к участию в турнирах.