Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хондошко взяла серебро этапа Кубка мира по синхронному плаванию

Очередной этап мирового Кубка проходил в китайском Сиане, где белорусская спортсменка показала второй результат в сольной программе.

Источник: Telegram / Министерство спорта Республики Беларусь

МИНСК, 1 мая — Sputnik. Белоруска Василина Хондошко стала серебряным призером третьего этапа Кубка мира по синхронному плаванию в китайском Сиане, сообщили в Министерстве спорта Беларуси.

За свое выступление спортсменка получила от судей 261,0983 балла, уступив 2 с небольшим балла китаянке Сюй Хуэйянь.

«В технической программе соло белоруска показала второй результат, получив от судей за свое выступление 261,0983 балла», — говорится в сообщении.

Победительница сольной программы стала китайская синхронистка Сюй Хуэйянь — у нее 263,8634.

В тройку сильнейших вошла также Клара Блейлер из Германии, набрав 255,0533 балла.

Этап мирового форума по синхронному плаванию проходит в Сиане в Китае и завершится 3 мая.

Ранее Хондошко отметилась отличным выступлением на двух предыдущих этапах Кубка мира по синхронному плаванию.

На первом этапе соревнований, который проходил в Париже, белорусская спортсменка показала лучший результат в технической программе соло. Она уверенно заняла первое место среди 24 участниц, набрав 254,7184 балла.

На первом этапе Кубка мира в Медельин Хондошко тоже не осталась без медали, тогда она взяла бронзу.

В прошлом сезоне белоруска шесть раз поднималась на подиум, а также стала призером чемпионата мира-2025 в Сингапуре, отметили в Минспорта.