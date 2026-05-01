Хондошко взяла серебро этапа Кубка мира по синхронному плаванию

МИНСК, 1 мая — Sputnik. Белоруска Василина Хондошко стала серебряным призером третьего этапа Кубка мира по синхронному плаванию в китайском Сиане, сообщили в Министерстве спорта Беларуси.
За свое выступление спортсменка получила от судей 261,0983 балла, уступив 2 с небольшим балла китаянке Сюй Хуэйянь.
Победительница сольной программы стала китайская синхронистка Сюй Хуэйянь — у нее 263,8634.
В тройку сильнейших вошла также Клара Блейлер из Германии, набрав 255,0533 балла.
Этап мирового форума по синхронному плаванию проходит в Сиане в Китае и завершится 3 мая.
Ранее Хондошко отметилась отличным выступлением на двух предыдущих этапах Кубка мира по синхронному плаванию.
На первом этапе соревнований, который проходил в Париже, белорусская спортсменка показала лучший результат в технической программе соло. Она уверенно заняла первое место среди 24 участниц, набрав 254,7184 балла.
На первом этапе Кубка мира в Медельин Хондошко тоже не осталась без медали, тогда она взяла бронзу.
В прошлом сезоне белоруска шесть раз поднималась на подиум, а также стала призером чемпионата мира-2025 в Сингапуре, отметили в Минспорта.