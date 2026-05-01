Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские синхронистки стали вторыми на этапе Кубка мира в Сиане

Российские синхронистки стали вторыми в технической программе команд на этапе КМ.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в технической программе команд на третьем этапе Кубка мира в китайском Сиане.

Россиянки Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник набрали 297,0816 балла. Первое место заняла команда Китая (304,3592 балла), третье — сборная Японии (280,9966).

Этап в Сиане завершится 3 мая, российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта к участию в турнирах.