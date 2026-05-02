Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские синхронистки взяли золото и серебро на этапе Кубка мира в Китае

Черезова и Герасимова получили золото и серебро в произвольной программе на КМ.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Россиянки Кира Черезова и Валентина Герасимова завоевали золотые медали в произвольной программе соревнований дуэтов на третьем этапе Кубка мира в Сиане (Китай), а их соотечественницы Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина заняли второе место.

Черезова и Герасимова получили за свое выступление 304,6439 балла. Завоевавшие серебро Чеханова и Сидорина набрали 285,8040 балла. Третье место занял японский дуэт Моэ Хига и Томока Сато (283,1905).

Этап в Сиане завершится 3 мая, российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта к участию в турнирах.