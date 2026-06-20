Казахстанский синхронист выиграл вторую медаль в суперфинале Кубка мира

Спортсмен стал серебряным призером в сольной произвольной программе. За свое выступление Друзин набрал 248,5525 балла. Победу одержал британец Ранджуо Томблин (255,9600). Замкнул тройку призеров итальянец Филиппо Пелати (246,2639).
Днем ранее Друзин выиграл бронзу в сольной технической программе. Также на соревнованиях в Канаде уже выступили еще несколько казахстанцев.
Ясмина Исламова и Алдияр Рамазанов замкнули топ-5 в технической программе смешанных дуэтов. В командной технической программе сборная Казахстана заняла девятое место. На такой же позиции расположилась Исламова в сольной произвольной программе.