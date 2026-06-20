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Казахстанский синхронист выиграл вторую медаль в суперфинале Кубка мира

Казахстанец Виктор Друзин во второй раз поднялся на пьедестал суперфинала Кубка мира по артистическому плаванию в Торонто, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Дирекция развития спорта

Спортсмен стал серебряным призером в сольной произвольной программе. За свое выступление Друзин набрал 248,5525 балла. Победу одержал британец Ранджуо Томблин (255,9600). Замкнул тройку призеров итальянец Филиппо Пелати (246,2639).

Днем ранее Друзин выиграл бронзу в сольной технической программе. Также на соревнованиях в Канаде уже выступили еще несколько казахстанцев.

Ясмина Исламова и Алдияр Рамазанов замкнули топ-5 в технической программе смешанных дуэтов. В командной технической программе сборная Казахстана заняла девятое место. На такой же позиции расположилась Исламова в сольной произвольной программе.