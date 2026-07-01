Россиянка стала чемпионкой Европы по синхронному плаванию среди юниоров

Чемпионат Европы завершится 4 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. Согласно решению комиссии, участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в Европе должно рассматриваться только на строгих условиях нейтральности. В начале мая European Aquatics объявила, что полное возвращение спортсменов из России и Белоруссии «не должно вводиться в действие со стороны European Aquatics до 1 сентября 2026 года».