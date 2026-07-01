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Россиянка стала чемпионкой Европы по синхронному плаванию среди юниоров

Россиянка Завьялова выиграла ЧЕ по синхронному плаванию среди юниоров.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российская синхронистка Александа Завьялова одержала победу в технической программе на чемпионате Европы среди юниоров, который проходит в немецком Мюнхене.

Она набрала 246,2701 балла. Второй стала испанка Даниэла Суарес Фернандес (233,7850), третьей — итальянка Джулия Оттонелло (232,1558).

Чемпионат Европы завершится 4 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. Согласно решению комиссии, участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в Европе должно рассматриваться только на строгих условиях нейтральности. В начале мая European Aquatics объявила, что полное возвращение спортсменов из России и Белоруссии «не должно вводиться в действие со стороны European Aquatics до 1 сентября 2026 года».