Российские синхронистки выиграли юниорский ЧЕ в технической программе

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские синхронистки стали лучшими в технической программе в командных соревнованиях на юниорском чемпионате Европы, который проходит в Мюнхене.
Россиянки Лика Чечура, Кристина Чеханова, Полина Чибисова, Анна-Мария Фомичева, Алиса Готальская, Александра Пищикова, Анастасия Сидорина и Александра Завьялова получили за свое выступление 280,6967 балла. Второе место заняла сборная Испании (274,6542 балла), тройку замкнула команда Белоруссии (256,9650).
Турнир завершится 4 июля. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. В начале мая European Aquatics объявила, что полное возвращение спортсменов из России и Белоруссии «не должно вводиться в действие со стороны European Aquatics до 1 сентября 2026 года».