Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские синхронисты победили в двух программах на юниорском ЧЕ

Российские синхронисты победили в двух программах на юниорском ЧЕ в Мюнхене.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские спортсмены стали победителями в двух программах в финальный день юниорского чемпионата Европы по синхронному плаванию, который проходит в немецком Мюнхене.

Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина победили в произвольной программе среди дуэтов, набрав 299,4832 балла. Захар Трофимов (253,7687) стал чемпионом в мужской произвольной программе.

Чемпионат Европы среди юниоров завершится 4 июля командной произвольной программой.

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. В начале мая European Aquatics объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.