Синхронистки Дорошко и Минаева стали вторыми на ЧЕ в техническом дуэте

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Тогда на соревнованиях в Будапеште россияне выиграли общекомандный зачет. Турнир в Париже завершится 16 августа.