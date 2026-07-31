Синхронистки Дорошко и Минаева стали вторыми на ЧЕ в техническом дуэте

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева заняли второе место по итогам технической программы дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Париже.
За свое выступление россиянки получили 302,9950 балла. Их опередил дуэт из Греции (311,4308). Тройку лидеров замкнули спортсменки из Великобритании (297,9108).
Для российских атлетов это вторая медаль на проходящем чемпионате Европы. Ранее отечественным спортсменам удалось стать вторыми в командном турнире по прыжкам в воду.
Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Тогда на соревнованиях в Будапеште россияне выиграли общекомандный зачет. Турнир в Париже завершится 16 августа.