Российский синхронист завоевал бронзу на чемпионате Европы

Российский синхронист Захар Трофимов завоевал бронзу в технической программе соло на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.
Трофимов набрал 235,7858 балла.
Победил британец Ранджуо Томблин (249,3951), серебро досталось итальянцу Филиппо Пелати (241,7008).
Ранее на ЧЕ в Париже российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева завоевали серебро в технической программе дуэтов, а прыгуны в воду Руслан Терновой, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова и Григорий Иванов стали вторыми в смешанных командных соревнованиях.
Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года.
Турнир продлится до 16 августа.