Российский синхронист завоевал бронзу на чемпионате Европы

Ранее на ЧЕ в Париже российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева завоевали серебро в технической программе дуэтов, а прыгуны в воду Руслан Терновой, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова и Григорий Иванов стали вторыми в смешанных командных соревнованиях.