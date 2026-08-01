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Российская синхронистка стала пятой в предварительном раунде на ЧЕ в Париже

Синхронистка Плеханова стала пятой в предварительном раунде на ЧЕ в Париже.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российская синхронистка Валерия Плеханова заняла пятое место в предварительном раунде среди представлявших произвольные сольные программы на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.

Плеханова получила за свое выступление 268,9637 балла. Первой стала белоруска Василина Хондошко (287,3999). Второе место заняла испанка Ирис Касас (276,4849). На третьей строчке расположилась немка Клара Блейер (271,6687).

Финал в произвольных сольных программах пройдет 3 августа.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.