Российские синхронисты пожаловались, что их засудили на чемпионате Европы в Париже: «Мы бы обошли их всех»

Российский дуэт получил за свое выступление 238,0834 балла и занял четвертое место. Победу одержали представители Великобритании, набравшие 258,2383 балла. На втором месте — Испания (257,9733), на третьем — Италия (255,1641).
«Не знаю, что произошло. Там, где мы ожидали ошибок, их не было. Мне кажется, нас засудили. Мы бы обошли их всех. Это вызывает возмущение. Но пока я не пересматривал выступление», — сказал Трофимов в эфире «Матч ТВ».
«Мы пока просто в недоумении. Ничего сказать не можем. Не поняли, в чем дело. Сейчас будем разбираться», — добавила Румянцева.