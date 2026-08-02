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Российские синхронисты пожаловались, что их засудили на чемпионате Европы в Париже: «Мы бы обошли их всех»

Российские синхронисты Захар Трофимов и Алина Румянцева заявили, что их засудили в соревнованиях смешанных дуэтов в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Источник: Sport24

Российский дуэт получил за свое выступление 238,0834 балла и занял четвертое место. Победу одержали представители Великобритании, набравшие 258,2383 балла. На втором месте — Испания (257,9733), на третьем — Италия (255,1641).

«Не знаю, что произошло. Там, где мы ожидали ошибок, их не было. Мне кажется, нас засудили. Мы бы обошли их всех. Это вызывает возмущение. Но пока я не пересматривал выступление», — сказал Трофимов в эфире «Матч ТВ».

«Мы пока просто в недоумении. Ничего сказать не можем. Не поняли, в чем дело. Сейчас будем разбираться», — добавила Румянцева.