Российские синхронисты пожаловались, что их засудили на чемпионате Европы в Париже: «Мы бы обошли их всех»

«Не знаю, что произошло. Там, где мы ожидали ошибок, их не было. Мне кажется, нас засудили. Мы бы обошли их всех. Это вызывает возмущение. Но пока я не пересматривал выступление», — сказал Трофимов в эфире «Матч ТВ».