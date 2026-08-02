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Российские синхронисты завоевали бронзу ЧЕ в технической программе дуэтов

Алина Румянцева и Захар Трофимов стали третьими в технической программе дуэтов. Для российских спортсменов это пятая медаль на континентальном первенстве.

Источник: ТАСС

Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов завоевали бронзовую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта в технической программе дуэтов.

Соревнования проходят в Париже.

Россияне набрали 215,9201 балла. Первыми стали британцы (229,6783 балла). Второе место занял дуэт из Италии (229,0092).

На данный момент в копилке сборной России уже пять медалей: синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт завоевали бронзу в произвольной программе дуэтов, Елизавета Минаева и Дорошко стали серебряными призерами в технической программе дуэтов, Захар Трофимов получил бронзу в технической программе соло, прыгуны в воду Руслан Терновой, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова и Григорий Иванов заняли второе место в смешанных командных соревнованиях.

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года.

Турнир продлится до 16 августа.