Российские синхронисты завоевали бронзу ЧЕ в технической программе дуэтов

На данный момент в копилке сборной России уже пять медалей: синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт завоевали бронзу в произвольной программе дуэтов, Елизавета Минаева и Дорошко стали серебряными призерами в технической программе дуэтов, Захар Трофимов получил бронзу в технической программе соло, прыгуны в воду Руслан Терновой, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова и Григорий Иванов заняли второе место в смешанных командных соревнованиях.