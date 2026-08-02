Болельщица из Германии рассказала о пронесенном на водный ЧЕ флаге России

«Меня зовут Виктория, я сама из Германии, но у нас родственники живут в Москве. Мы очень любим синхронное плавание и приехали поддержать Россию. Мы очень довольны выступлением, сегодня также видели групповые. Они очень красиво выступили», — сказала собеседница агентства.