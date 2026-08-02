Болельщица из Германии рассказала о пронесенном на водный ЧЕ флаге России

ПАРИЖ, 2 августа. /ТАСС/. Болельщица из Германии принесла флаг России для поддержки российских синхронистов на чемпионате Европы по водным видам спорта. Об этом она рассказала ТАСС.
Флаг России появился во время выступления российского дуэта Захара Трофимова и Алины Румянцевой в технической программе смешанных дуэтов. Утром российская команда в групповых соревнованиях выиграла квалификацию и отобралась в финал, который пройдет в понедельник.
«Меня зовут Виктория, я сама из Германии, но у нас родственники живут в Москве. Мы очень любим синхронное плавание и приехали поддержать Россию. Мы очень довольны выступлением, сегодня также видели групповые. Они очень красиво выступили», — сказала собеседница агентства.
Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Турнир в Париже завершится 16 августа.