Ромашина словами «шалость удалась» оценила победу российских синхронисток на ЧЕ

«Размочили счет, это не может не радовать, хочется сказать “шалость удалась”. Потому что именно то, что запланировали, получилось сделать, получилось выиграть, иначе бы не хватило нашего задела, — сказала Ромашина. — Все очень просто — дело в элементе, его сделали испанки, им не забраковали связку, допустили. Ее могли бы забраковать — не нарушены ли правила, они были не нарушены, их допустили, поэтому поняли, чтобы нам бороться, нужно набрать больше сумму баллов сложностей. Поэтому было принято решение усложнить эту связку. Она дорогая, но по отработке легче, ведь восемь спортсменов делают разный элемент, получается рассинхрон, один судья не успевает отследить всех спортсменов».