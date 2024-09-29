В активе наших ребят три серебряные и три бронзовые медали. В смешанном парном разряде среди игроков до 19 лет второе место заняли Даниил Виторский и Анастасия Фролова, а в категории U15 серебро выиграли Александр Петрашевский и Мария Селивонец.
В индивидуальных соревнованиях двукратным призером стала Яна Жадько, в активе которой серебро среди девушек до 13 лет и бронза в категории U15. Еще две личные бронзовые награды добавили Ульяна Мещанская и Даниил Виторский в категории U19.
Белорусы завоевали шесть медалей на турнире по настольному теннису в Грузии
29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали шесть наград международного турнира по настольному теннису среди юниоров, который проходил в грузинском Батуми. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФНТ.
В активе наших ребят три серебряные и три бронзовые медали. В смешанном парном разряде среди игроков до 19 лет второе место заняли Даниил Виторский и Анастасия Фролова, а в категории U15 серебро выиграли Александр Петрашевский и Мария Селивонец.