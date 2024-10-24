Пятеро россиян вошли в новые комитеты Европейского союза настольного тенниса

«Все четыре заявленных Федерацией настольного тенниса России кандидата были избраны в комитеты ETTU, — рассказал собеседник ТАСС. — В комитет по юниорам избран вице-президент Федерации настольного тенниса России Роман Марков, в комитет по рейтингу — Александр Александров, который ведет рейтинг российских теннисистов, в судейском комитете продолжит работу Елена Семенова, в тренерский комитет выбран Давид Саргсян, старший тренер женской сборной по настольному теннису. В медицинский комитет в качестве представителя вошел россиянин Ярослав Денежкин, курирующий в Федерации настольного тенниса России тему антидопинга».