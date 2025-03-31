«Ругнулся самым известным русским матом». Первую ракетку России наказали за оскорбление женщины-судьи

«Бывает. Конечно, меня судья неквалифицированный взбесил, я повелся, ну и ругнулся самым известным русским матом. Она приняла это на свой счет и вызвала главного судью, который меня недолюбливает. И тот сразу показал красную карточку. Все нормально, это спорт, тем более чемпионат России, а не Олимпиада или мир, расстраиваться не из-за чего», — сказал Сидоренко «СЭ».