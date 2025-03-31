«Ругнулся самым известным русским матом». Первую ракетку России наказали за оскорбление женщины-судьи

Одного из лидеров сборной России по настольному теннису Владимира Сидоренко дисквалифицировали за оскорбление судьи во время чемпионата страны. Турнир проходил с 17 по 23 марта в Казани.
Что произошло
Сидоренко в четвертьфинальном матче против будущего победителя турнира Максима Гребнева после окончания четвертой партии нецензурно выругался и был снят с соревнований. Спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России дисквалифицировала Владимира на три месяца, а также решила не представлять его на получение президентской стипендии в 600 тысяч рублей в год за успешное выступление на Играх БРИКС.
Главный тренер сборной России Виктор Батов отметил: Сидоренко много выступает за границей и играет с сильными соперниками, что является «положительным моментом». Однако, по его словам, «все эти плюсы нивелируются вот таким недостойным поведением».
«Люди большую часть времени предоставлены сами себе, отсутствуют на централизованных сборах, а тренировки — это прежде всего педагогический процесс. Сидоренко нагрубил женщине-судье, что вообще ничем не может быть оправдано, и вообще вел себя вызывающе», — приводит слова специалиста ТАСС.
Он добавил, что на трибунах было немало детей, поэтому «такое поведение одного из ведущих спортсменов страны в присутствии сотен болельщиков неуместно».
Заявление Сидоренко
Сам теннисист в разговоре с «СЭ» сообщил, что не расстраивается из-за произошедшего.
«Бывает. Конечно, меня судья неквалифицированный взбесил, я повелся, ну и ругнулся самым известным русским матом. Она приняла это на свой счет и вызвала главного судью, который меня недолюбливает. И тот сразу показал красную карточку. Все нормально, это спорт, тем более чемпионат России, а не Олимпиада или мир, расстраиваться не из-за чего», — сказал Сидоренко «СЭ».
22-летний спортсмен — победитель командного турнира Игр БРИКС, семикратный чемпион России по настольному теннису и первая ракетка страны. Он выступает за «Энбон», который идет на шестом месте в чемпионате Франции. В прошлом сезоне команда заняла третью строчку.
До перехода в «Энбон» Сидоренко защищал цвета «Ной-Ульма», в составе которого выиграл Кубок Германии.
Егор Сергеев