Российские игроки в настольный теннис планируют выступить на Универсиаде в Германии

17 апреля оргкомитет летней Универсиады — 2025 заявил ТАСС о готовности допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, если они отберутся на соревнования. Последний раз сборная России участвовала в летней Универсиаде в 2019 году в итальянском Неаполе. В медальной зачете она заняла второе место после команды Японии.