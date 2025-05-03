Российские игроки в настольный теннис планируют выступить на Универсиаде в Германии

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Члены сборной России по настольному теннису планируют выступить на Всемирной летней универсиаде, которая пройдет в июле в Германии. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Роман Марков.
«Наши спортсмены планируют выступить на Всемирной летней универсиаде, состав уже сформирован, — рассказал Марков. — Списки уже поданы в Центр спортивной подготовки Минспорта РФ для дальнейшего оформления. Со стороны Международной федерации настольного тенниса никаких дополнительных условий нашего участия в Универсиаде нет. Все идет по плану».
По словам вице-президента ФНТР, в состав команды вошло 10 спортсменов. Марков также отметил, что на Универсиаде-2025 российские игроки в настольный теннис, имеющие нейтральный статус, смогут выступать в личных и парных разрядах.
Всемирная летняя универсиада пройдет с 16 по 27 июля 2025 года в германских Эссене, Берлине, Дуйсбурге, Хагене и Мюльхайм-ан-дер-Руре. Соревнования по настольному теннису будет принимать Эссен.
17 апреля оргкомитет летней Универсиады — 2025 заявил ТАСС о готовности допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, если они отберутся на соревнования. Последний раз сборная России участвовала в летней Универсиаде в 2019 году в итальянском Неаполе. В медальной зачете она заняла второе место после команды Японии.
Как ранее сообщал ТАСС, в Универсиаде-2025 также планируют принять участие российские стрелки из лука, тхэквондисты, гребцы, пловцы и прыгуны в воду. Не поедут в Германию отечественные бадминтонисты, представители российской спортивной и художественной гимнастики.