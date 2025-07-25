Чемпион Универсиады по настольному теннису Сидоренко будет выступать за японский клуб

«Для меня это будет классный опыт, но я думаю, что не буду очень много играть. Если мы будем выступать на международных стартах, тогда у меня будет слишком много матчей. Франция, Япония, “международка” — очень много всего будет. Поэтому придется все равно ставить акцент на международные турниры», — добавил российский спортсмен.