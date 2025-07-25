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Чемпион Универсиады по настольному теннису Сидоренко будет выступать за японский клуб

Спортсмен надеется, что получит прекрасный опыт.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Победитель Универсиады по настольному теннису в личном разряде россиянин Владимир Сидоренко в следующем сезоне планирует выступать за один из японских клубов. Об этом Сидоренко рассказал ТАСС.

«Этот клуб пока занимает предпоследнее место в лиге, — рассказал Сидоренко. — Помог мой личный тренер Слава Буров, который раньше играл с японцем в одной команде в Польше. А этот японец до сих пор играет в японской лиге в этой команде. Ну и слово за слово, люди захотели, чтобы я играл».

По информации ТАСС, 23-летний Сидоренко будет выступать за клуб «Сидзуока Джейд».

«Для меня это будет классный опыт, но я думаю, что не буду очень много играть. Если мы будем выступать на международных стартах, тогда у меня будет слишком много матчей. Франция, Япония, “международка” — очень много всего будет. Поэтому придется все равно ставить акцент на международные турниры», — добавил российский спортсмен.

Сидоренко продолжает оставаться игроком клуба «Энбон», который в минувшем сезоне занял третье место на клубном чемпионате Франции.